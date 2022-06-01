Bloom Energy Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Bloom Energy коливається від $9,535 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $306,525 для Інженер-хімік на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Bloom Energy. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Біомедичний інженер
$225K
Інженер-хімік
$307K
Інженер з контролю
$129K

Аналітик даних
$9.5K
Науковець даних
$119K
Інженер-електрик
$170K
Фінансовий аналітик
$157K
Інженер з апаратного забезпечення
$236K
Інженер-механік
$164K
Продажі
$289K
Інженер-програміст
$72.4K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Bloom Energy, є Інженер-хімік at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $306,525. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Bloom Energy, становить $163,815.

