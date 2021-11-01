Blockchain.com Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Blockchain.com варіюється від $107,529 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $231,985 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blockchain.com. Останнє оновлення: 9/12/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $108K

Інженер даних

Розвиток бізнесу
$149K
Дата-сайентист
$201K

Маркетинг
$142K
Продукт-дизайнер
$177K
Менеджер з продуктового дизайну
$180K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$179K
Технічний програмний менеджер
$232K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Blockchain.com Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

The highest paying role reported at Blockchain.com is Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,985. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blockchain.com is $178,055.

