Каталог компаній
Blinkit
Blinkit Зарплати

Зарплата Blinkit варіюється від $1,656 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $84,834 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blinkit. Останнє оновлення: 9/12/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
Median $47.8K
Продукт-менеджер
Median $43.2K

Бухгалтер
$1.7K
Адміністративний асистент
$4.8K
Менеджер бізнес-операцій
$44K
Бізнес-аналітик
$24.6K
Аналітик даних
$20.6K
Управління персоналом
$4.4K
Програмний менеджер
$14K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Blinkit is Інженер-програміст at the Software Engineer 3 level with a yearly total compensation of $84,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blinkit is $29,655.

Інші ресурси