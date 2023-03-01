Каталог компаній
Blinkist Зарплати

Зарплата Blinkist варіюється від $49,575 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $165,219 для Керівник апарату на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blinkist. Останнє оновлення: 9/6/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $76.2K
Керівник апарату
$165K
Управління персоналом
$53.4K

Маркетинг
$49.6K
Продукт-менеджер
$115K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$95.5K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Blinkist - це Керівник апарату at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $165,219. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blinkist складає $85,814.

