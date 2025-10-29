Каталог компаній
Blend360
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Бізнес-аналітик

  • Всі зарплати Бізнес-аналітик

Blend360 Бізнес-аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Бізнес-аналітик in United States у Blend360 становить $100K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Blend360. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Blend360
Senior Data Analyst
New York, NY
Загалом за рік
$100K
Рівень
-
Базова зарплата
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Blend360?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Бізнес-аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Blend360 in United States складає річну загальну компенсацію $115,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blend360 для позиції Бізнес-аналітик in United States складає $100,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Blend360

Схожі компанії

  • Kimley Horn
  • Vanguard
  • Jane
  • InComm Payments
  • InMobi
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси