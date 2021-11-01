Каталог компаній
Blend360
Blend360 Зарплати

Зарплата Blend360 варіюється від $23,422 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $160,800 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blend360. Останнє оновлення: 9/6/2025

$160K

Дата-сайентист
Median $23.4K
Інженер-програміст
Median $31.6K

Інженер даних

Бізнес-аналітик
Median $100K

Аналітик даних
$53.7K
Менеджер з науки про дані
$161K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Blend360 is Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blend360 is $53,730.

