Blend360 Зарплати

Зарплата Blend360 варіюється від $23,422 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $160,800 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blend360 . Останнє оновлення: 9/6/2025