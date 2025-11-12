Каталог компаній
BlackLine
BlackLine Backend-інженер програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Backend-інженер програмного забезпечення in United States у BlackLine становить $217K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації BlackLine. Останнє оновлення: 11/12/2025

Медіанний пакет
company icon
BlackLine
Senior Software Engineer
Pleasanton, CA
Загалом за рік
$217K
Рівень
L4
Базова зарплата
$182K
Stock (/yr)
$35K
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
20 Роки
Які кар'єрні рівні в BlackLine?
Останні подання зарплат
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend-інженер програмного забезпечення в BlackLine in United States складає річну загальну компенсацію $309,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BlackLine для позиції Backend-інженер програмного забезпечення in United States складає $210,000.

