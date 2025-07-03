Blacklane Зарплати

Зарплата Blacklane варіюється від $40,542 загальної компенсації на рік для Програмний менеджер на нижньому рівні до $153,263 для Маркетингові операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blacklane . Останнє оновлення: 10/10/2025