Blacklane Зарплати

Зарплата Blacklane варіюється від $40,542 загальної компенсації на рік для Програмний менеджер на нижньому рівні до $153,263 для Маркетингові операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blacklane. Останнє оновлення: 10/10/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $87.9K
Менеджер бізнес-операцій
$64.4K
Аналітик даних
$73K

Маркетингові операції
$153K
Продукт-менеджер
$105K
Програмний менеджер
$40.5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Blacklane - це Маркетингові операції at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $153,263. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blacklane складає $80,442.

