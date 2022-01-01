Blackbaud Зарплати

Зарплата Blackbaud варіюється від $41,650 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $223,875 для Кадрові ресурси на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blackbaud . Останнє оновлення: 11/17/2025