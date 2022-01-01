Blackbaud Зарплати

Каталог компаній
Blackbaud
Зарплата Blackbaud варіюється від $41,650 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $223,875 для Кадрові ресурси на вищому рівні.

Інженер-програміст
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Продакт-менеджер
Median $98.1K
Проєкт-менеджер
Median $106K

Менеджер інженерів-програмістів
Median $180K
Бізнес-аналітик
$81.3K
Розвиток бізнесу
$62.3K
Обслуговування клієнтів
$41.7K
Кадрові ресурси
$224K
Продакт-дизайнер
$101K
Продажі
$95.7K
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.4%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Blackbaud RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.4% передається у 3rd-РІК (33.40% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Blackbaud - це Кадрові ресурси at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $223,875. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blackbaud складає $100,500.

