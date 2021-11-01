Довідник компаній
Black Sesame Technologies
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Black Sesame Technologies Зарплати

Діапазон зарплат Black Sesame Technologies коливається від $85,224 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $193,800 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Black Sesame Technologies. Останнє оновлення: 8/23/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $190K
Інженер з апаратного забезпечення
$194K
Людські ресурси
$85.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Black Sesame Technologies, ir Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $193,800. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Black Sesame Technologies, ir $190,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Black Sesame Technologies

Пов'язані компанії

  • Argo AI
  • Credit Karma
  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси