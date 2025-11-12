Каталог компаній
Black & Veatch
Black & Veatch Інженер-конструктор Зарплати в United States

Медіанний пакет компенсації Інженер-конструктор in United States у Black & Veatch становить $107K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Black & Veatch. Останнє оновлення: 11/12/2025

Медіанний пакет
Загалом за рік
$107K
Рівень
4
Базова зарплата
$107K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
6 Роки
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Black & Veatch?
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-конструктор в Black & Veatch in United States складає річну загальну компенсацію $143,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Black & Veatch для позиції Інженер-конструктор in United States складає $107,000.

Інші ресурси