Bitvavo
Bitvavo Зарплати

Діапазон зарплат Bitvavo коливається від $77,652 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $137,703 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Bitvavo. Останнє оновлення: 8/25/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $104K

Бекенд-інженер

Науковець даних
$77.7K
Менеджер продукту
$130K

Менеджер проекту
$138K
Часті запитання

Le rôle le mieux payé signalé chez Bitvavo est Менеджер проекту at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $137,703. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Bitvavo est de $117,110.

