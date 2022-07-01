Каталог компаній
Bitrise
Bitrise Зарплати

Зарплата Bitrise варіюється від $52,260 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $209,040 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Bitrise. Останнє оновлення: 9/12/2025

$160K

Маркетинг
$95.4K
Продукт-дизайнер
$52.3K
Продукт-менеджер
$125K

Програмний менеджер
$133K
Інженер-програміст
$209K
Поширені запитання

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Bitrise adalah Інженер-програміст at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $209,040. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Bitrise adalah $124,936.

