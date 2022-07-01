Bitrise Зарплати

Зарплата Bitrise варіюється від $52,260 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $209,040 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Bitrise . Останнє оновлення: 9/12/2025