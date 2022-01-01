Birlasoft Зарплати

Зарплата Birlasoft варіюється від $1,438 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $165,825 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Birlasoft . Останнє оновлення: 10/10/2025