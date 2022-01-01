Каталог компаній
Birlasoft
Birlasoft Зарплати

Зарплата Birlasoft варіюється від $1,438 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $165,825 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Birlasoft. Останнє оновлення: 10/10/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $7K
Архітектор рішень
Median $160K
Бізнес-аналітик
$20.5K

Дата-сайентист
$15.1K
Управління персоналом
$1.4K
Менеджмент-консультант
$15.4K
Продукт-дизайнер
$11.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$160K
Технічний програмний менеджер
$166K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Birlasoft - це Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $165,825. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Birlasoft складає $15,374.

Інші ресурси