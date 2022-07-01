BioXcel Therapeutics Зарплати

Зарплата BioXcel Therapeutics варіюється від $99,818 загальної компенсації на рік для Менеджер з дейта-сайенс на нижньому рівні до $102,008 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BioXcel Therapeutics . Останнє оновлення: 11/20/2025