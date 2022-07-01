BioXcel Therapeutics Зарплати

Каталог компаній
Зарплата BioXcel Therapeutics варіюється від $99,818 загальної компенсації на рік для Менеджер з дейта-сайенс на нижньому рівні до $102,008 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BioXcel Therapeutics. Останнє оновлення: 11/20/2025

Менеджер з дейта-сайенс
$99.8K
Інженер-програміст
$102K
Найвищеоплачувана позиція в BioXcel Therapeutics - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $102,008. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BioXcel Therapeutics складає $100,913.

