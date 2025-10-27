Каталог компаній
Biogen
Biogen Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Biogen становить $205K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Biogen. Останнє оновлення: 10/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Biogen
Sr. Manager
Raleigh, NC
Загалом за рік
$205K
Рівень
M2
Базова зарплата
$160K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$25K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Biogen?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення в Biogen in United States складає річну загальну компенсацію $240,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Biogen для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States складає $200,000.

