BigBear.ai
BigBear.ai Зарплати

Діапазон зарплат BigBear.ai коливається від $109,450 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $173,865 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BigBear.ai. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $118K

Повнофункціональний інженер-програміст

Успіх клієнта
$171K
Науковець даних
$109K

Дизайнер продукту
$174K
Часті запитання

The highest paying role reported at BigBear.ai is Дизайнер продукту at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $173,865. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BigBear.ai is $144,363.

