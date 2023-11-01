Довідник компаній
BIC
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

BIC Зарплати

Діапазон зарплат BIC коливається від $48,878 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $219,708 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BIC. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Аналітик даних
$75.9K
Менеджер програми
$220K
Інженер-програміст
$48.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$122K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в BIC, є Менеджер програми at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $219,708. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в BIC, становить $98,734.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для BIC

Пов'язані компанії

  • Flipkart
  • Snap
  • Stripe
  • Microsoft
  • Uber
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси