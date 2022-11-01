BHP Зарплати

Діапазон зарплат BHP коливається від $58,621 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $194,281 для Бухгалтер на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BHP . Останнє оновлення: 8/19/2025