Довідник компаній
BHP
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

BHP Зарплати

Діапазон зарплат BHP коливається від $58,621 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $194,281 для Бухгалтер на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BHP. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $103K

Повнофункціональний інженер-програміст

Бухгалтер
$194K
Корпоративний розвиток
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Науковець даних
$128K
Інженер-геолог
$156K
Інженер з апаратного забезпечення
$78.5K
Інформаційний технолог (ІТ)
$88.5K
Інженер-механік
$138K
Дизайнер продукту
$101K
Менеджер продукту
$142K
Менеджер проекту
$159K
Продажі
$58.6K
Архітектор рішень
$94.2K
Технічний менеджер програми
$181K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в BHP, є Бухгалтер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $194,281. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в BHP, становить $124,515.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для BHP

Пов'язані компанії

  • Airbnb
  • Google
  • SoFi
  • Roblox
  • Intuit
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси