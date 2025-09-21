Каталог компаній
Betterment
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер з розробки програмного забезпечення

  • Всі зарплати Менеджер з розробки програмного забезпечення

Betterment Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Betterment становить $265K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Betterment. Останнє оновлення: 9/21/2025

Медіанний пакет
company icon
Betterment
Software Engineering Manager
New York, NY
Загалом за рік
$265K
Рівень
L5
Базова зарплата
$225K
Stock (/yr)
$17.2K
Бонус
$22.5K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в Betterment?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер з розробки програмного забезпечення пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Менеджер з розробки програмного забезпечення at Betterment in United States sits at a yearly total compensation of $284,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Betterment for the Менеджер з розробки програмного забезпечення role in United States is $234,496.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Betterment

Схожі компанії

  • New York Life Insurance
  • True Link
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Point72
  • DRW
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси