Betterment Продукт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-дизайнер in United States у Betterment становить $126K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Betterment. Останнє оновлення: 9/21/2025

Медіанний пакет
company icon
Betterment
Product Designer
New York, NY
Загалом за рік
$126K
Рівень
L3
Базова зарплата
$120K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$6K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Betterment?

$160K

Останні подання зарплат
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в Betterment in United States складає річну загальну компенсацію $156,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Betterment для позиції Продукт-дизайнер in United States складає $120,000.

