Berkeley Research Group
Медіанний пакет компенсації Менеджмент-консультант in United States у Berkeley Research Group становить $100K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Berkeley Research Group. Останнє оновлення: 9/21/2025

Senior Associate
Miami, FL
Загалом за рік
$100K
Рівень
L2
Базова зарплата
$93K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$7K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
4 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджмент-консультант в Berkeley Research Group in United States складає річну загальну компенсацію $190,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Berkeley Research Group для позиції Менеджмент-консультант in United States складає $100,000.

Інші ресурси