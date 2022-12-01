Довідник компаній
Berkeley Research Group
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Berkeley Research Group Зарплати

Діапазон зарплат Berkeley Research Group коливається від $62,310 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $233,825 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Berkeley Research Group. Останнє оновлення: 8/13/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Консультант з менеджменту
Median $100K
Адміністративний асистент
$62.3K
Інженер-програміст
$234K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Венчурний капіталіст
$101K

Асоційований

Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Berkeley Research Group, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $233,825. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Berkeley Research Group, становить $100,250.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Berkeley Research Group

Пов'язані компанії

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Intuit
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси