Berkeley Lab
Середня загальна компенсація Інженер з матеріалознавства in United States у Berkeley Lab варіюється від $68.9K до $100K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Berkeley Lab. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$79.1K - $90.1K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$68.9K$79.1K$90.1K$100K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер з матеріалознавства в Berkeley Lab in United States складає річну загальну компенсацію $100,300. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Berkeley Lab для позиції Інженер з матеріалознавства in United States складає $68,850.

