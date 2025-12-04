Каталог компаній
Berenberg
Berenberg Фінансовий аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Фінансовий аналітик in Germany у Berenberg варіюється від €12.3K до €17.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Berenberg. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$16.1K - $18.7K
Germany
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$14.2K$16.1K$18.7K$20.6K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Berenberg?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Berenberg in Germany складає річну загальну компенсацію €17,813. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Berenberg для позиції Фінансовий аналітик in Germany складає €12,275.

