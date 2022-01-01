Bentley Systems Зарплати

Зарплата Bentley Systems варіюється від $8,861 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $112,435 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Bentley Systems . Останнє оновлення: 8/26/2025