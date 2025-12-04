Каталог компаній
BENTELER
BENTELER Менеджер бізнес-операцій Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер бізнес-операцій у BENTELER варіюється від CZK 1.54M до CZK 2.2M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації BENTELER. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$83.3K - $97.4K
Czech Republic
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$72.6K$83.3K$97.4K$104K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в BENTELER?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер бізнес-операцій в BENTELER складає річну загальну компенсацію CZK 2,204,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BENTELER для позиції Менеджер бізнес-операцій складає CZK 1,544,859.

