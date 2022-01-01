Benevity Зарплати

Зарплата Benevity варіюється від $40,275 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $128,036 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Benevity . Останнє оновлення: 11/14/2025