Bending Spoons
Bending Spoons Дейта-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-аналітик in Italy у Bending Spoons варіюється від €45.8K до €65K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bending Spoons. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$60.1K - $71.2K
Italy
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$52.9K$60.1K$71.2K$75.1K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Bending Spoons?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в Bending Spoons in Italy складає річну загальну компенсацію €65,014. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bending Spoons для позиції Дейта-аналітик in Italy складає €45,792.

