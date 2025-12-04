Компенсація Інженер-програміст in United States у Benchling варіюється від $198K за year для L1 до $483K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $315K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Benchling. Останнє оновлення: 12/4/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Benchling Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
