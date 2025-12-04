Каталог компаній
Benchling
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєкт-менеджер

  • Всі зарплати Проєкт-менеджер

Benchling Проєкт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Проєкт-менеджер in United States у Benchling становить $150K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Benchling. Останнє оновлення: 12/4/2025

Медіанний пакет
company icon
Benchling
Implementation Manager
Boston, MA
Загалом за рік
$150K
Рівень
L2
Базова зарплата
$100K
Stock (/yr)
$50K
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Benchling?
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Benchling Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєкт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Benchling in United States складає річну загальну компенсацію $256,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Benchling для позиції Проєкт-менеджер in United States складає $150,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Benchling

Схожі компанії

  • Cohesity
  • Mapbox
  • LogDNA
  • Sourcegraph
  • mParticle
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.