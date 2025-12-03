Каталог компаній
Середня загальна компенсація Менеджер з дейта-сайенс in United States у BEN варіюється від $180K до $257K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації BEN. Останнє оновлення: 12/3/2025

$207K - $242K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$180K$207K$242K$257K
Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з дейта-сайенс в BEN in United States складає річну загальну компенсацію $257,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BEN для позиції Менеджер з дейта-сайенс in United States складає $180,400.

