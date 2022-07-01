Довідник компаній
BEN
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

BEN Зарплати

Діапазон зарплат BEN коливається від $109,450 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $224,400 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BEN. Останнє оновлення: 8/25/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Аналітик даних
$115K
Менеджер з науки даних
$224K
Науковець даних
$109K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в BEN, є Менеджер з науки даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $224,400. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в BEN, становить $115,420.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для BEN

Пов'язані компанії

  • Abstract
  • Intersection
  • Intermedia
  • Mozilla
  • Genentech
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси