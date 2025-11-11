Каталог компаній
Bell Integrator
Bell Integrator Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення Зарплати в Russia

Медіанний пакет компенсації Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення in Russia у Bell Integrator становить RUB 1.3M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bell Integrator. Останнє оновлення: 11/11/2025

Медіанний пакет
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Загалом за рік
RUB 1.3M
Рівень
Middle
Базова зарплата
RUB 1.3M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.77M
Robinhood logo
+RUB 7.32M
Stripe logo
+RUB 1.64M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення в Bell Integrator in Russia складає річну загальну компенсацію RUB 3,195,886. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bell Integrator для позиції Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення in Russia складає RUB 1,303,983.

