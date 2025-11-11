Каталог компаній
Bell Integrator
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Frontend-інженер програмного забезпечення

  • Russia

Bell Integrator Frontend-інженер програмного забезпечення Зарплати в Russia

Медіанний пакет компенсації Frontend-інженер програмного забезпечення in Russia у Bell Integrator становить RUB 1.91M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bell Integrator. Останнє оновлення: 11/11/2025

Медіанний пакет
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Загалом за рік
RUB 1.91M
Рівень
Software Engineer
Базова зарплата
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.34M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.89M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Frontend-інженер програмного забезпечення в Bell Integrator in Russia складає річну загальну компенсацію RUB 2,639,165. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bell Integrator для позиції Frontend-інженер програмного забезпечення in Russia складає RUB 1,911,862.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Bell Integrator

Схожі компанії

  • Google
  • DoorDash
  • Stripe
  • Square
  • Amazon
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси