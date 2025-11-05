Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Moscow Metro Area у Bell Integrator становить RUB 1.89M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bell Integrator. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Загалом за рік
RUB 1.89M
Рівень
Senior
Базова зарплата
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.68M
Robinhood logo
+RUB 7.19M
Stripe logo
+RUB 1.62M
Datadog logo
+RUB 2.83M
Verily logo
+RUB 1.78M
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Внести дані

Включені посади

Frontend-інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Bell Integrator in Moscow Metro Area складає річну загальну компенсацію RUB 3,138,099. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bell Integrator для позиції Інженер-програміст in Moscow Metro Area складає RUB 1,886,014.

