Bell Integrator
  Зарплати
  Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Bell Integrator Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Russia у Bell Integrator становить RUB 2.91M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bell Integrator. Останнє оновлення: 12/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Saratov, SR, Russia
Загалом за рік
$37.4K
Рівень
L5
Базова зарплата
$37.4K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
16 Роки
Які кар'єрні рівні в Bell Integrator?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Frontend-інженер програмного забезпечення

Backend-інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Bell Integrator in Russia складає річну загальну компенсацію RUB 3,288,692. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bell Integrator для позиції Інженер-програміст in Russia складає RUB 2,914,232.

Інші ресурси

