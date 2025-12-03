Каталог компаній
Bell Flight
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Архітектор рішень

  • Всі зарплати Архітектор рішень

Bell Flight Архітектор рішень Зарплати

Середня загальна компенсація Архітектор рішень in Canada у Bell Flight варіюється від CA$118K до CA$165K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bell Flight. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$92.2K - $107K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$85.2K$92.2K$107K$119K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Архітектор рішень заявок в Bell Flight щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в Bell Flight?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Архітектор рішень пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Bell Flight in Canada складає річну загальну компенсацію CA$164,906. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bell Flight для позиції Архітектор рішень in Canada складає CA$117,790.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Bell Flight

Схожі компанії

  • Sprint
  • Ball
  • Southern
  • Sherwin-Williams
  • Moog
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bell-flight/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.