Believe
Середня загальна компенсація Продажі in Taiwan у Believe варіюється від NT$414K до NT$589K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Believe. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$15.3K - $17.4K
Taiwan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$13.5K$15.3K$17.4K$19.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Believe?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Believe in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$589,071. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Believe для позиції Продажі in Taiwan складає NT$414,346.

