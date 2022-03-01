Belcan Зарплати

Діапазон зарплат Belcan коливається від $54,018 у загальній компенсації на рік для Інженер-авіакосмічної галузі на нижньому кінці до $120,600 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Belcan . Останнє оновлення: 8/25/2025