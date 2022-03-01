Довідник компаній
Belcan
Belcan Зарплати

Діапазон зарплат Belcan коливається від $54,018 у загальній компенсації на рік для Інженер-авіакосмічної галузі на нижньому кінці до $120,600 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Belcan. Останнє оновлення: 8/25/2025

$160K

Інженер-механік
Median $105K
Інженер-програміст
Median $68.9K
Інженер-авіакосмічної галузі
$54K

Людські ресурси
Median $100K
Інформаційний технолог (ІТ)
$80.4K
Технічний менеджер програми
$121K
Часті запитання

