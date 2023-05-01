Каталог компаній
Beam
Beam Зарплати

Зарплата Beam варіюється від $22,509 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $71,381 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Beam. Останнє оновлення: 9/5/2025

$160K

Управління персоналом
$71.4K
Продукт-дизайнер
$65.6K
Інженер-програміст
$22.5K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Beam - це Управління персоналом at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $71,381. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Beam складає $65,641.

