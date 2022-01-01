Beachbody Зарплати

Зарплата Beachbody варіюється від $116,000 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $208,950 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Beachbody . Останнє оновлення: 9/4/2025