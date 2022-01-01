BDO Зарплати

Зарплата BDO варіюється від $8,150 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $179,295 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BDO . Останнє оновлення: 9/4/2025