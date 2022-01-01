BDO Зарплати

Каталог компаній
Заявити про свою компанію

Зарплата BDO варіюється від $8,150 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $179,295 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BDO. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $86.5K

Інженер даних

Менеджмент-консультант
Median $68.1K
Бухгалтер
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Адміністративний асистент
$91.8K
Бізнес-аналітик
$55.2K
Аналітик даних
$79K
Менеджер з науки про дані
$87K
Дата-сайентист
$64.7K
Фінансовий аналітик
$40.5K
Управління персоналом
$77.6K
IT-спеціаліст
$42.9K
Інвестиційний банкір
$45.2K
Продукт-менеджер
$61.7K
Проєктний менеджер
$179K
Продажі
$113K
Архітектор рішень
$62.5K

Архітектор даних

Технічний програмний менеджер
$135K
Поширені запитання

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại BDO là Проєктний менеджер at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $179,295. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại BDO là $68,082.

