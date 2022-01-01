BD Зарплати

Зарплата BD варіюється від $12,361 загальної компенсації на рік для Засновник на нижньому рівні до $230,840 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BD . Останнє оновлення: 9/4/2025