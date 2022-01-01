Каталог компаній
BD Зарплати

Зарплата BD варіюється від $12,361 загальної компенсації на рік для Засновник на нижньому рівні до $230,840 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BD. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $125K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер-механік
Median $95K

Інженер якості

Біомедичний інженер
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Бізнес-аналітик
Median $90K
Аналітик даних
Median $97.5K
Дата-сайентист
Median $145K
Технічний програмний менеджер
Median $205K
Проєктний менеджер
Median $110K
Продажі
Median $195K
Маркетинг
Median $212K
Продукт-менеджер
Median $126K
Бухгалтер
$121K
Бізнес-операції
$80.6K
Обслуговування клієнтів
$25K
Інженер-електрик
$93.3K
Фінансовий аналітик
$197K
Засновник
$12.4K
Інженер-геолог
$94.9K
Управління персоналом
$186K
IT-спеціаліст
Median $200K
Продукт-дизайнер
$122K
Програмний менеджер
$124K
Рекрутер
$68.3K
Регуляторні справи
$90.8K
Аналітик з кібербезпеки
$209K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$231K
Архітектор рішень
$128K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

The highest paying role reported at BD is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BD is $122,400.

