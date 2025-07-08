Каталог компаній
BCP
BCP Зарплати

Зарплата BCP варіюється від $13,186 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $75,745 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BCP. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $36K

Backend програмний інженер

Дата-сайентист
Median $43K
Бізнес-аналітик
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

IT-спеціаліст
$13.2K
Продукт-менеджер
$75.7K
