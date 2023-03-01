Довідник компаній
BCLC
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

BCLC Зарплати

Діапазон зарплат BCLC коливається від $55,302 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $94,033 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BCLC. Останнє оновлення: 8/13/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $66.9K
Бухгалтер
$59.1K
Фінансовий аналітик
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Людські ресурси
$62.1K
Інформаційний технолог (ІТ)
$70.2K
Менеджер продукту
$94K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Il ruolo più pagato segnalato in BCLC è Менеджер продукту at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $94,033. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in BCLC è di $64,519.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для BCLC

Пов'язані компанії

  • Roblox
  • Netflix
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси