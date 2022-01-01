BCG Digital Ventures Зарплати

Діапазон зарплат BCG Digital Ventures коливається від $57,839 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $327,256 для Венчурний капіталіст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BCG Digital Ventures . Останнє оновлення: 8/11/2025