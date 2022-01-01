Довідник компаній
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Зарплати

Діапазон зарплат BCG Digital Ventures коливається від $57,839 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $327,256 для Венчурний капіталіст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BCG Digital Ventures. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Менеджер продукту
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Інженер-програміст
Median $162K
Науковець даних
$159K

Людські ресурси
$134K
Консультант з менеджменту
$156K
Дизайнер продукту
$111K
Менеджер з дизайну продукту
$166K
Рекрутер
$57.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$159K
Дослідник користувацького досвіду
$121K
Венчурний капіталіст
$327K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в BCG Digital Ventures, є Венчурний капіталіст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $327,256. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в BCG Digital Ventures, становить $158,547.

Інші ресурси