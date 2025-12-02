Каталог компаній
BCBG
BCBG Продакт-дизайнер Зарплати

Середня загальна компенсація Продакт-дизайнер in United States у BCBG варіюється від $117K до $170K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації BCBG. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$134K - $153K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$117K$134K$153K$170K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в BCBG?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в BCBG in United States складає річну загальну компенсацію $169,920. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BCBG для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $116,640.

