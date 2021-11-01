Каталог компаній
BBK Electronics
BBK Electronics Зарплати

Зарплата BBK Electronics варіюється від $49,757 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $233,171 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BBK Electronics. Останнє оновлення: 9/5/2025

$160K

Графічний дизайнер
$96.7K
Маркетинг
$74.8K
Продукт-менеджер
$233K

Інженер-програміст
$49.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$83.6K
UX-дослідник
$66.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в BBK Electronics - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $233,171. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BBK Electronics складає $79,175.

