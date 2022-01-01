Каталог компаній
BBC Зарплати

Зарплата BBC варіюється від $23,231 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $137,102 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BBC. Останнє оновлення: 9/5/2025

$160K

Інженер-програміст
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $134K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $137K

Бухгалтер
$52.1K
Бізнес-аналітик
$89.4K
Аналітик даних
$69K
Дата-сайентист
$82.9K
Управління персоналом
$66.3K
IT-спеціаліст
$64.7K
Інженер-механік
$70.2K
Продукт-дизайнер
$23.2K
Архітектор рішень
$121K
UX-дослідник
$62.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в BBC - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $137,102. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BBC складає $69,014.

